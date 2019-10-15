Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-15T14:30:03+03:00

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В Нижнем Новгороде задержаны двое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, сотрудники полиции подозреваются в превышении полномочий из-за применения насильственных действий в отношении предполагаемого преступника во время его задержания.

- подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу, - рассказали в ведомстве.

В ближайшее время для задержанных будет избирана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Напомним, что данное происшествие случилось в 12 сентября Нижнем Новгороде. В Нижегородском районе, возле «Нижполиграфа», потерпевший Игорь Крайнов был задержан и избит сотрудниками полиции, которые при этом подбросили ему в карман наркотическое вещество.

Произошедшее было записано на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU