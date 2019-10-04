Нижегородец обвинил полицейских в подбрасывании ему наркотиков

Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов обратился в Комитет против пыток, утверждая, что полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков подбросили ему в задний карман джинсов пакетик с наркотиками, а также избили его при задержании.

Задержание Игоря Крайнова попало на камеры видеонаблюдения, после чего юристы Комитета против пыток обратились с сообщением о преступлении в Следственный комитет.

По словам Игоря Крайнова, 12 сентября, примерно в 20.50, он после дружеской встречи возвращался на свое рабочее место в Нижполиграф, чтобы забрать личные вещи. Шел он через неосвещенный двор. Именно там он увидел, что быстрым шагом к нему идут двое незнакомых мужчин. Поравнявшись с ним, они закричали: «Стоять, полиция!». Не поверив неизвестным, Игорь Крайнов побежал в сторону освещенного участка. Мужчины бросились за ним, один из них споткнулся и упал. Второй начал стрелять в воздух с криками: «Стой! Стрелять буду!».

Опасаясь незаконных действий, Игорь забежал в здание, где установлены видеокамеры, а также могли быть люди.

Сотрудники полиции догнали его возле лифта.

- В этот момент сотрудник схватил меня обеими руками за шею и за спину, ударил правым коленом в область живота, повалив на землю, сразу же надел наручники, застегнув руки сзади. После этого сотрудник поднялся и нанес правой ногой удар в пах», – вспоминает Игорь Крайнов.

По словам Игоря Крайнова, полицейские периодически били его ногами по ребрам, задавая один и тот же вопрос: «Где?». По ощущениям Игоря, его ударили 10-15 раз. Кроме того, по словам Игоря Крайнова, пока он лежал полицейские обыскивали его карманы, прибежавшие следом другие сотрудники с фонариками проверяли помещение. По мнению Игоря, они искали наркотики. Все это время звучали фразы: «Смотрите здесь все. Он мог скинуть».

После чего его подняли и повели к выходу из двора здания, где в очередной раз один из сотрудников проверил содержимое заднего левого кармана джинсов. Именно тогда, по мнению Игоря Крайнова, ему что-то подбросили.

Задержанного отвезли в отдел полиции № 5 УМВД РФ по Нижнему Новгороду, где в одном из кабинетов его поставили лицом к стене с поднятыми руками. И пристегнули наручниками. Игорь Крайнов считает, что в таком положении он провел около трех часов. И все это время полицейские били его по почкам, а также оскорбляли и унижали.

Личный досмотр был проведен в 22.30. именно тогда в присутствии понятых в заднем левом кармане джинсов был обнаружен прозрачный пакет с белым порошком. Позже выяснилось, что это наркотик мефедрон. В пакетике было 3. 184 грамма, что считается крупным размером.

Через несколько часов в квартире Игоря Крайнова прошел обыск. Но полицейские не нашли ничего запрещенного.

По словам Игоря Крайнова, полицейский, который задержал его, а потом проводил досмотр, сказал, что должен говорит Игорь.

По словам Игоря Крайнова, полицейские предложил ему рассказывать, будто Игорь увидел на заборе ссылку на телеграмм-канал, через нее заказал мефедрон, проехал по полученному адресу, забрал «закладку», уехал на работу, около которой его задержали сотрудники полиции.

- Меня предупредили, если я буду придерживаться этой легенды, мне обеспечат меру пресечения, не связанную с арестом, в противном случае – привлекут по еще одной более тяжкой статье уголовного кодекса, – рассказал Игорь Крайнов.

В изоляторе Игорь Крайнов провел сутки. После чего ему избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде, и Игорь пошел домой.

Боль после ударов не проходила, поэтому Игорь пошел на прием к врачу в поликлинику № 50. Там ему был поставлен диагноз: «Ушиб правой половины грудной клетки».

- Думаю, наличие видеокамер стало крайне неприятным сюрпризом для сотрудников полиции. Мало того, что на видеозаписи видно, как Крайнова без какой-либо необходимости неоднократно бьют, так еще отчетливо запечатлен момент, как полицейский что-то засовывает в задний левый карман Крайнову. По «удивительному стечению обстоятельств» именно в заднем левом кармане полицейские потом «найдут» наркотики при понятных, – говорит юрист Комитета против пыток Юлия Осипова. – Сегодня мы подали сообщение о преступлении в Следственный комитет и приобщили имеющуюся видеозапись, ожидая от следственного органа незамедлительной и адекватной реакции в виде возбуждения уголовного дела».

В ГУ МВД России по Нижнему Новгороде сейчас проводит проверку.

- По факту выхода в СМИ видеоматериала руководством ГУ МВД России по Нижегородской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям всех участников события, - сообщили «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства. - Ранее, 12 сентября 2019 года, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, у которого было обнаружено более трех граммов наркотического средства. При задержании мужчина находился в состоянии опьянения. По результатам медицинского освидетельствования выявлено наличие в организме наркотических веществ. Полицейскими также установлено, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

По факту хранения наркотических средств следственным отделом ОП № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело.