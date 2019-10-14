СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-14T15:48:05+03:00

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В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков.

В группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилась информация о том, что разыскиваемый более трех дней 16-летний подросток был найден живым.

«Благодарим всех за помощь в распространении информации», - написали волонтеры поисково-спасательного отряда.

Напомним, что 8 октября 16-летний Андрей Ельчуков ушел из дома на улице Волнистая в Московском районе Нижнего Новгорода и до 14 октября не выходил на связь с родственниками.

Напомним также, что сегодня нашелся еще один потерянный в городе ребенок – 14-летний Денис Леонов. Родители и волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» искали мальчика почти сутки. Ребенок жив.

Как сообщалось ранее, пропавшая в Дзержинске 12-летняя Виктория Чистякова ыбла найдена живой 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU