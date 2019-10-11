2019-10-11T14:03:59+03:00
Общество

Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в Воротынце

На благоустройство парковой территории было выделено 3,8 миллиона рублей
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства НОФото: пресс-служба правительства НО
Изменить размер текста:

Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в рабочем поселке Воротынец Нижегородской области. Обустройство территории было реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В пресс-службе регионального правительства отметили, на благоустройство парковой территории было выделено 3,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

В парке появились заасфальтированные пешеходные дорожки, а также была отремонтирована площадка возле памятника с пограничниками, установлены урны, скамейки, освещение и система наблюдения Wi-Fi. Была построена и детская площадка.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает нижегородцев активно участвовать в запущенном регионом голосовании по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2020 году.

- Главной целью национального проекта является улучшение качества жизни граждан. Преображение скверов и парков является одним из этих показателей. И мы будем продолжать работу по благоустройству общественных пространств. Потому что именно от вас зависит, какое общественное пространство, какая территория преобразится, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что голосование за парки и скверы, которые могут быть благоустроены в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в 2020 году, стартовало 10 октября. Отдать свой голос можно на сайте golosZa.ru, а также в МФЦ и торговых центрах.

Напомним также, что до конца этого в Нижегородской области планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области
Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост
Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области
Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты
Аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра
Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат
Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября
Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе