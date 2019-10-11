Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в Воротынце

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-11T14:03:59+03:00

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Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в рабочем поселке Воротынец Нижегородской области. Обустройство территории было реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В пресс-службе регионального правительства отметили, на благоустройство парковой территории было выделено 3,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

В парке появились заасфальтированные пешеходные дорожки, а также была отремонтирована площадка возле памятника с пограничниками, установлены урны, скамейки, освещение и система наблюдения Wi-Fi. Была построена и детская площадка.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает нижегородцев активно участвовать в запущенном регионом голосовании по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2020 году.

- Главной целью национального проекта является улучшение качества жизни граждан. Преображение скверов и парков является одним из этих показателей. И мы будем продолжать работу по благоустройству общественных пространств. Потому что именно от вас зависит, какое общественное пространство, какая территория преобразится, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что голосование за парки и скверы, которые могут быть благоустроены в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в 2020 году, стартовало 10 октября. Отдать свой голос можно на сайте golosZa.ru, а также в МФЦ и торговых центрах.

Напомним также, что до конца этого в Нижегородской области планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU