Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-11T13:28:59+03:00

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Более 30 семей было расселено из домов ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде.

Как сообщил заместитель главы города Леонид Самухин, в 2019 году застройщики передали муниципалитету 31 квартиру, которые предназначены для расселения нижегородцев.

Мероприятия осуществляются в рамках договоров о развитии застроенной территории с застройщиками, которые обязывают их создать или приобрести жилплощади для расселения жителей располагающихся в зоне застройки аварийных домов.

Таким же образом расселены будут еще девять разрушающихся жилых зданий в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы и Евгения Никонова, а также улиц Сеченова и Большая Печерская.

По словам Самухина, за девять месяцев текущего года муниципалитету было передало застройщиками на 4 квартиры больше, чем в 2018 году.

Напомним, что в 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, которые должны быть включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU