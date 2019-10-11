Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Более 30 семей было расселено из домов ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде.
Как сообщил заместитель главы города Леонид Самухин, в 2019 году застройщики передали муниципалитету 31 квартиру, которые предназначены для расселения нижегородцев.
Мероприятия осуществляются в рамках договоров о развитии застроенной территории с застройщиками, которые обязывают их создать или приобрести жилплощади для расселения жителей располагающихся в зоне застройки аварийных домов.
Таким же образом расселены будут еще девять разрушающихся жилых зданий в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы и Евгения Никонова, а также улиц Сеченова и Большая Печерская.
По словам Самухина, за девять месяцев текущего года муниципалитету было передало застройщиками на 4 квартиры больше, чем в 2018 году.
Напомним, что в 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, которые должны быть включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы».
ИСТОЧНИК KP.RU