Новые автобусы, строящиеся детсады и расселение аварийных домов: Владимир Панов отчитался о своей работе за прошлый год

Покупка новых низкопольных автобусов, расселение жителей аварийного фонда и строительство новых социальных объектов – обо всем этом глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал в своем отчете перед депутатами городской думы.

Дороги

В 2018 году внимание городских властей было сосредоточено на вопросах благоустройства. Оно и понятно – все-таки город принимал у себя чемпионат мира по футболу. Одним из наиболее наглядных показателей благополучия города считается состояние дорог. И тут был сделан настоящий прорыв.

- В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде были отремонтировано 643 тысячи квадратных метров дорог на 34 улицах города. Общая стоимость работ составила 879,4 миллиона рублей. Львиную долю этих средств составляют субсидии из федерального и областного бюджета, - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Что касается ямочного ремонта, то здесь был выполнен рекордный для Нижнего Новгорода объем работ - 546 тысяч квадратных метров. Из них больше 64 тысяч были отремонтированы по программе «Антияма-НН», где нижегородцы могли оставлять свои обращения.

Транспорт

Не менее важным является и транспортное обеспечение города. И в этом направлении тоже была проделана довольно большая работа. Одних только низкопольных автобусов на газомоторном топливе было закуплено 100 штук!

- Содержание автобусов на газомоторном топливе обходится почти вдвое дешевле, - пояснил глава города. – Что касается других видов транспорта, то тут ведутся активные ремонтные работы. В частности, благодаря ремонту в 2018 году удалось продлить срок эксплуатации 16 трамваев, 20 троллейбусов и 8 вагонов метро. Немаловажно и то, что в прошлом году выросли доходы муниципальных транспортных предприятий.

Расселение аварийного фонда

В своем отчете глава города коснулся и болезненных для Нижнего Новгорода вопросов. В первую очередь, речь идет о расселении аварийного и ветхого фонда.

- В 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, которые должны быть включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы». В общей сложности, благодаря этой программе планируется расселить 192 аварийных дома в Нижнем Новгороде, - пояснил Владимир Панов. – А некоторые нижегородцы улучшили свои жилищные условия уже в 2018 году. В частности, 81 семья была расселена из аварийных домов, 167 собственников квартир в подлежащих сносу домах получили денежные компенсации на сумму 187,9 миллиона рублей.

Строительство детских садов

Еще одним наболевшим вопросом для Нижнего Новгорода долгие годы считается нехватка детских садов и школ. И тут тоже дело сдвинулось с мертвой точки.

- В 2018 году благодаря участию администрации города в национальных проектах и государственных целевых программах количество строящихся объектов выросло вдвое, а число проектируемых объектов – более чем в 4 раза, - рассказал Владимир Панов. – В прошлом году на территории города велось строительство сразу шести детских садов и школ, среди которых детсад в ЖК «Цветы» на 320 мест и школа на 1500 мест, школа на 675 мест в ЖК «Гагаринские высоты», детсад на 300 мест в микрорайоне Бурнаковский и детсад в ЖК «Зенит» на 110 мест.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Барыкин, председатель думы Нижнего Новгорода:

- Команда мэра Владимира Панова в прошлом году поставила перед собой целый ряд амбициозных задач, решение которых потребует как серьезных финансовых вложений, так и временных затрат. Проведение капитального ремонта школ в каждом районе, создание на территории города двух станций снеготаяния, решение застарелой проблемы с ливневой канализацией, переход на систему «Умный город», благоустройство общественных территорий и дворовых пространств – реализация этих планов не укладывается в один год, но очень важна для комфортной жизни в городе. Осталось совсем немного времени до 800-летия Нижнего Новгорода. Я надеюсь, что целый ряд проблемных задач администрации удастся решить до городского праздника, в том числе используя и возникшее накануне юбилея благоприятное отношение со стороны властей всех уровней.