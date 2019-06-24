2019-06-24T16:28:52+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начали устанавливать «умные» остановки

Теперь пассажиры смогут без труда отслеживать перемещение нужного автобуса
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде начали устанавливать «умные» остановки. Фото: страница в соцсети мэра Нижнего Новгорода Владимира ПановаВ Нижнем Новгороде начали устанавливать «умные» остановки. Фото: страница в соцсети мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова
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«Умные» остановки в Нижнем Новгороде ждут уже очень давно. Удобство первой, тестовой, остановки, которая находится на Большой Покровской возле «Серой лошади» нижегородцы оценили давно. Теперь же испытать «умные» остановки можно будет и в других районах города. В понедельник, 24 июня, в Нижнем Новгороде начали установку первых 26 «умных» остановок.

- Уже почти готовы первые два павильона, на Большой Покровской у Дома Связи и на улице Полтавской, - написал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

«Умные» остановки позволят нижегородцам не только спрятаться от дождя и палящего солнца, но и помогут выстроить оптимальный маршрут.

- По сути, это первый в России опыт создания автоматической информационно-справочной системы на остановочных павильонах, - отметил и.о. директора Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура. – Здесь нижегородцы смогут и отслеживать время прибытия транспорта, и воспользоваться Wi-Fi, и выстроить нужный для себя маршрут движения. Кроме того, павильоны будут оборудованы системой видеонаблюдения и вызова служб экстренного реагирования. В дальнейшем будет подключена интерактивная система, позволяющая вызвать такси, купить билеты или забронировать место в ресторане.

Так остановка выглядит внутри. Фото: страница в соцсети мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова

Так остановка выглядит внутри. Фото: страница в соцсети мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова

Кроме того, ПАО «Ростелеком», который занимается разработкой и установкой этих остановок, оценил все минусы тестовой остановки. А потому новые павильоны прошли модернизацию: материалы, из которых изготовлены остановки более качественные, чем у тестового павильона, также скамейки из нержавеющей стали заменены на деревянные.

В будущем в Нижнем Новгороде появится больше 300 «умных» остановок». Все они изготовлены на деньги ПАО «Ростелеком». По оценке разработчиков, стоимость одного остановочного павильона составляет около 3,6 миллиона рублей. При этом, по условиям концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода, все деньги выделил ПАО «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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