2019-10-10T16:59:44+03:00
Общество

Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября

В Нижегородской области появятся крытые скейт-парки
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: пресс-служба правительства НОФото: пресс-служба правительства НО
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным на международном форуме «Россия – спортивная держава» 10 октября.

Как сообщили в пресс-службе региональной правительства, при содействии федерации в области появятся отвечающие требованиям международной федерации World Skate Federation крытые скейт-парки, которые подойдут для всесезонной подготовки спортсменов. Кроме того, в Нижегородской области будет сформирована сборная по скейтбордингу.

Подписав документ, Никитин сообщил, что после проведения в Нижнем Новгороде Чемпионата Европы по скейтбордингу все конструкции будут переданы региону.

«В июне этого года мы открыли скейт-парк в Выксе, в пятницу планируем открыть новый парк в Дзержинске, в начале ноября еще два – в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Проанализируем востребованность площадок, соберем мнения спортсменов и будем планировать дальнейшее развитие», - подытожил губернатор.

Как сообщалось ранее, состязания первого истории Чемпионата Европы по скейтбордингу проходят в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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