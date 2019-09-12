СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-12T17:28:44+03:00

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Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пресс-конференции, посвященной предстоящему международному форуму «Россия — спортивная держава», передает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, состязания будут проходить на территории ФОКа «Мещерский» с 8 по 12 октября. Более того, чемпионат станет квалификационным этапом к Олимпийским играм-2020.

- В следующем году скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпиаде и нам хотелось бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев, - резюмировал Глеб Никитин.

Планируется, что на чемпионат в приволжскую столицу приедут порядка 150 спортсменов из тридцати стран Европы. Они примут участие в показательных выступлениях, мастер-классах и семинарах. Ожидаются также почетные гости: в Нижний Новгород приедут Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия) и представитель Международного Олимпийского Комитета, президент Ассоциации Международных Федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти (Италия).

Помимо спортивной составляющей будет и культурная программа: выставки и перфомансы скейт-арт художников, выступления диджеев и музыкантов, а также лекции в рамках знакового для скейтбординга проекта Глеба Бенциовского «Скейт-музей СССР».

Глеб Никитин также рассказал, что до конца текущего года на территории области откроются шесть новых скейт-парков.

ИСТОЧНИК KP.RU