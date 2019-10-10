2019-10-10T15:49:23+03:00
Общество

Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%

Регион занимает 12 место по объему жилищного строительства в России
Валентин ШАРИКОВ
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Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1% в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года. Нынешние показатели также превышают текущие годовые плановые темпы ввода в эксплуатацию жилых помещений, предусмотренные федеральным проектом «Жилье».

Согласно информации пресс-службы правительства региона, всего за восемь месяцев 2019 года в области было построено 967,4 тысяч квадратных метров домов. Объем работ за указанный период составил 110,7 млрд рублей, что также превышает показатели прошлого года более чем на 28%.

В правительстве отметили также, что до конца 2019 года в планах ввести в эксплуатацию всего более 1,4 млн квадратных метров жилья.

Как сообщалось ранее, темп роста ввода жилых помещений в Нижегородской области увеличился уже за январь и февраль 2019. Тогда в регионе было построено 256,1 тысяч квадратных метров домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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