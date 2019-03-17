2019-03-17T11:45:14+03:00
Общество

Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился почти на 30%

Это произошло в январе-феврале
Валерия ГРОМОВА
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За январь и февраль 2019 года в Нижегородской области увеличился темп роста ввода жилья. Данные выросли на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

За первые два месяца текущего года в Нижегородской области было построено 256,1 тысяч квадратных метров домов. Темп роста ввода жилья составил 129,9%.

Напомним, в феврале жители Нижнего Новгорода обратились к замглаве региона Сергею Морозову с просьбой отремонтировать фасад дома №37 по улице Пискунова. Здания является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Ф. И. Обжорина-Коротина". Чиновник согласился, что объект культурного наследия, находящийся в зоне туристических маршрутов, так выглядеть не должен, и поручил отремонтировать фасад не позднее 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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