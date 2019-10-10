Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала.
Как сообщает пресс-служба ведомства 10 октября, в ходе обследования подземных переходов на площади Революции в Нижнем Новгороде было выявлено, что физические лица осуществляют там незаконную торговлю. Информация по данному факту была направлена в местное отделение полиции.
Прокуратурой также было установлено, что в 2019 году почти в два раза была снижена эффективность работы правоохранительных органов в данном направлении. А именно, за восемь месяцев текущего года полицейскими было составлено только 300 протоколов о нарушениях, когда в прошлом их было 539.
Начальнику УМВД по Нижнему Новгороду было внесено представление.
Напомним, что более 140 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде с 23 по 27 сентября 2019 года. Только девять из этих конструкций в добровольном порядке убрали сами собственники.
ИСТОЧНИК KP.RU