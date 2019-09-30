Более 140 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-30T12:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю, с 23 по 27 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде были демонтированы 145 незаконных конструкций. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА) сообщили в пресс-службе администрации.

Девять из этих конструкций в добровольном порядке убрали сами собственники, еще 122 демонтированы силами центра. Кроме того, за последние несколько дней в приволжской столице обнаружили еще 159 незаконных рекламных и информационных конструкций. Большинство из них находились в Канавинском и Нижегородском районах.

Все материалы в отношении несогласованных объектов уже переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Собственникам грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до миллиона. После демонтажа рекламная конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней. Забрать ее можно только после оплаты штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU