Проект транспортной развязки в деревне Ольгино прошел госэкспертизу

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-10T11:02:55+03:00

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Проект транспортной развязки на пересечении дорог Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саратов и проспекта Гагарина прошел госэкспертизу. Как сообщили в пресс-службе облправительства, развязка в деревне Ольгино должна появиться до конца 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Стоимость строительных работ составит 2,03 миллиарда рублей. Заключение госконтракта на выполнение работ намечено на декабрь 2019 года.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, в настоящее время на границе областного центра ведется жилищное строительство. И совсем скоро Новинки войдут в состав Нижнего Новгорода. Следовательно, через некоторое время движение на дорогах значительно вырастет.

- Решение о строительстве развязки было более чем своевременным, - считает губернатор.

Добавим, что для разгрузки существующего кольцевого пересечения в Ольгине рассматривались варианты с установкой светофора и прочие способы регулирования автомобильных потоков. По итогам моделирования было решено построить там двухуровневую развязку.

ИСТОЧНИК KP.RU