Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,4%

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-10T10:00:23+03:00

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, уровень зарегистрированный в Нижегородской области безработицы на текущий момент составляет 0,4%, что в два раза ниже среднероссийского показателя (0,9%). Среди субъектов Приволжского федерального округа Нижегородская область наряду с Ульяновской отмечена как регион с самым низким уровнем незанятого населения.

По прогнозам регионального управления по труду и занятости населения, до конца года ожидается сохранение хороших показателей. Кроме того, по данным на октябрь, в области насчитывается 6,6 тысяч безработных и 43,4 тысяч вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,23 чел/вак.

Напомним, что по данным на 1 апреля 2019 года, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составил 0,5 процента от численности рабочей силы. Тогда в регионе отмечали более 8, 3 тысяч незанятых.

ИСТОЧНИК KP.RU