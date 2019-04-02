2019-04-02T12:51:28+03:00
Общество

Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО

Нижегородская и Ульяновская области оказались на первом месте с самыми низкими показателями безработицы
Валерия ГРОМОВА
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По данным на 1 апреля 2019 года, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составил 0,5 процента от численности рабочей силы. Этот показатель оказался в два раза меньше, чем в Приволжском Федеральном округе, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Согласно информации, сейчас в Нижегородской области зарегистрировано 8 312 безработных. По данному показателю наш регион оказался на первом месте в ПФО вместе с Ульяновской областью.

На сегодняшний день в Нижегородской области есть более 34 440 вакансий.

- Исходя из количества незанятых граждан к количеству заявленных работодателями вакансий, коэффициент напряженности составляет 0,32 чел./вак. (в РФ – 0,6, в ПФО – 0,7), - рассказали в управлении.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, главная задача - сформировать среду для профессиональной реализации каждого жителя.

- Для этого мы проводим переподготовку кадров, повышаем квалификацию сотрудников, содействуем трудоустройству граждан, что особенно важно в районах области, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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