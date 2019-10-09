Центробанк изготовит монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-09T15:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк России изготовит две памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, деньги будут выполнены из драгоценных металлов. Монету достоинством в 3 рубля сделают из серебра 925 пробы, ее тираж составит 3 тысячи штук. Пятидесятирублевые монеты изготовят золота 999 пробы, тираж – до тысячи штук. Выпуск запланирован на 2021 год.

Кроме того, опубликована информация о планах Центробанка отчеканить до 5 тысяч стальных монет с изображением города Городца. Монеты номиналом в десять рублей войдут в серию «Древние города России».

Напомним, что после реставрации в здании Госбанка России в Нижнем Новгороде нашли подлинные росписи начала ХХ века: современные реставраторы обнаружили на стене подпись братьев Пашковых, которую раньше было не видно. В целом, здание банка представляет собой исторический архитектурный комплекс, построенный в стиле ретроспективизма и напоминающий одновременно средневековый замок и древнерусский терем.

ИСТОЧНИК KP.RU