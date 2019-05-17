После реставрации в здании Госбанка России в Нижнем Новгороде нашли подлинные росписи начала ХХ века

Уникальные росписи, которые находятся в здании Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ на Большой Покровской, были реставрированы еще в 2018 году. И сегодня, 17 мая, в день открытых дверей жители Нижнего Новгорода и гости города могли воочию насладиться художественными шедеврами Увидеть все веих можно было лишь сегодня, 17 мая, в день открытых дверей.

Последний раз реконструкция росписи проводилась в советское время. И долгое время считалось, что советские художники ничего не меняли, а лишь отреставрировали былые рисунки. Но в прошлом году, когда реставраторы сняли слой советской краски, выяснилось, что художники сильно изменили цвета. Из ярких и насыщенных, напоминающих цвета икон ХVII века, росписи стали блеклыми, все цвета приглушенные. Тем самым прежние реставраторы кардинально изменили основной посыл художников начала ХХ века братьев Пашковых, которые трудились над росписями большинства залов здания банка. Сегодня историческая справедливость восстановлена, и все вернулось в прежний вид.

Кроме того, современные реставраторы обнаружили на стене подпись братьев Пашковых, которую раньше было не видно.

Все эти открытия были сделаны в так называемой "Царской комнате". Росписи на втором этаже, в том числе и в самом известном операционном зале, эскизы для которого готовил Иван Билибин, остались нетронутыми с момента строительства. И несмотря на то что им сегодня исполнилось 106 лет, выглядят они просто великолепно.

СПРАВКА КП

Здание Государственного банка в Нижнем Новгороде было построено в 1913 году для местного отделения банка. Поводом для строительста послужили 50-летний юбилей Государственного банка Российской империи, отмечавшейся в 1910 году и предстоящие празднества в честь 300-летия царствования дома Романовых в 1913 году. Архитектором здания стал Владимир Покровский.

В начале ХХ века нижегородский банк стал одним из основных хранилищ золотого запаса России.