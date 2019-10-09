В Дзержинске разыскивается сбивший на пешеходном переходе девочку водитель

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-09T12:37:20+03:00

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В Дзержинске скрылся сбивший 8 октября на пешеходном переходе девочку водитель.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось на улице Строителей,8. Неустановленный водитель наехал на 11-летнюю девочку, переходившую без сопровождения взрослых дорогу, после чего скрылся с места ДТП.

Получивший травмы ребенок был госпитализирован. Водитель неустановленного транспортного средства разыскивается.

Напомним, что в результате страшного ДТП, произошедшего 9 октября в Нижнем Новгороде, погиб один человек и еще три – пострадали. Водитель легкого автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде во время того, как переходила дорогу в неположенном месте в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU