Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный 9 октября
Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября.
Как сообщили в пресс-службе ОИОС ГУ МВД России, сегодня в районе 7 часов утра 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со следующем по ней транспортным средством.
В результате происшествия погиб водитель автомобиля, на который пришелся удар, получили травмы и были госпитализированы два пассажира.
На момент столкновения в другой машине находились двое детей, один ребенок получил легкие телесные повреждения. Сам водитель не пострадал.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются работающими на месте сотрудниками ГИБДД и следователями.
Напомним, что в сентябре в жутком лобовом ДТП под Арзамасом погибли два человека.Тогда водитель одного из автомобилей также не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Пострадало пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU