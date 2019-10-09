2019-10-09T11:52:00+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный 9 октября

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Валентин ШАРИКОВ
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Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября.

Как сообщили в пресс-службе ОИОС ГУ МВД России, сегодня в районе 7 часов утра 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со следующем по ней транспортным средством.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля, на который пришелся удар, получили травмы и были госпитализированы два пассажира.

На момент столкновения в другой машине находились двое детей, один ребенок получил легкие телесные повреждения. Сам водитель не пострадал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются работающими на месте сотрудниками ГИБДД и следователями.

Напомним, что в сентябре в жутком лобовом ДТП под Арзамасом погибли два человека.Тогда водитель одного из автомобилей также не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Пострадало пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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