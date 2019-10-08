СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-08T17:32:59+03:00

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Производство рыбы выросло в Нижегородской области в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, рыбхозы отловили 492,3 тонны рыбы в ходе массового сезонного облова. Это на 30 тонн больше показателей прошлого года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, увеличение производства рыбы в регионе является результатом успешного функционирования программы «Развитие товарной аквакультуры», которая была разработана в 2018 году.

Глава региона подчеркнул, что субсидирование рыбных хозяйств не только остановило спад производства рыбной продукции, но и помогло предприятиям расшириться. Благодаря этому в Нижегородской области стала доступна такая рыба, как карась, толстолобик, белый амур.

В правительстве отметили, что к концу 2021 года производство рыбы в регионе планируется увеличить до более чем 700 тонн.

Напомним, что восемь нижегородских рыбных хозяйств получили субсидии в размере 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU