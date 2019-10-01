Восемь нижегородских рыбхозов получили субсидии в размере 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-01T09:29:50+03:00

На развитие товарного рыбоводства в регионе в 2019 году планируется выделить 19,2 млрд. рублей.

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Восемь нижегородских рыбных хозяйств получили субсидии в размере 9 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, из них 4,9 млн рублей компенсируют 50 % затрат предприятий на покупку корма для рыбы, остальные 4,1 млн рублей – на рыбопосадочный материал.

По данным правительства региона, субсидии были выплачены всем рыбхозам, которые подали соответствующие заявки.

Как уточнил также глава Нижегородской области, на развитие товарного рыбоводства в регионе в 2019 году планируется выделить 19,2 млрд. рублей.

Напомним, что в 2018 году губернатором Нижегородской области была инициирована программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на покупку корма для рыбы и рыбопосадочный материал. Данная программа продлена до 2021 года и рассчитана на то, что по ее завершению объем производства товарной рыбы составит 729 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU