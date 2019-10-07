СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-07T14:53:14+03:00

Всего в Сормовском районе будут снесены 111 аварийных сараев

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Сгоревшие сараи в поселке Народный начали демонтировать.

По данным городской администрации, строения были возведены еще 1960-х года рядом с домами «народной стройки». Главы администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин подчеркнул, что конструкции не только портят внешний облик города, но и опасны для здоровья и жизни: хрупкие сараи могут в любой момент обрушиться на местных жителей.

Отмечается, что в Сормовском районе планируется снести 111 аварийных сараев и 109 самовольно построенных гаражей.

Как сообщалось ранее, ветхих сараев рядом с домом №6 на улице Гончарова в Нижнем Новгороде были снесены летом.

Напомним также, что с 8 по 12 июля 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 142 незаконные рекламные конструкции, 18 из которых убрали их собственники, а остальные 124 демонтировали сотрудники ГЦГиА.

Всего на снос аварийный домов и незаконнных конструкций в Нижнем Новгороде в 2019 году выделено 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU