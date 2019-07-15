Более 140 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошедшей неделе

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-15T12:03:29+03:00

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На прошедшей неделе, с 8 по 12 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде были демонтированы 142 незаконные рекламные конструкции. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры»(ГЦГиА) сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 18 конструкций убрали их собственники, а остальные 124 демонтировали сотрудники ГЦГиА. Кроме того, за последнюю неделю были обнаружены 78 незаконных рекламных конструкций, 44 из которых принадлежат потребительскому рынку, типы еще 15 не установлены. Также были 10 штендеров, шесть крышных рекламных конструкций, два суперсайта и одна нестандартная рекламная конструкция.

Материалы уже переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к ответственности. Согласно соответствующему кодексу, им грозит штраф от полумиллиона до миллиона рублей. После демонтажа конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU