В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября
В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября
Согласно сообщению Управления ГОЧС по Нижнему Новгороду, это связано с назначенными на понедельник плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства в ряде домов Ленинского, Нижегородского, Советского и Канавинского района.
Горячая вода будет отключена в жилых зданиях по ул. М. Горького, 250, ул. Ошарская,88, ул. Березовская,110.
Работу отопительной системы приостановят в доме по ул. Гоголя,5, ул. Березовская,110.
Электроснабжения сегодня не будет у проживающих по ул. Каширская,70,70/1(ввод№1) нижегородцев.
Как сообщал ранее департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации, по состоянию на 1 октября теплоснабжение включено в 7 754 из 7 755 жилых домах. Тепло пущено также во все школы и детские сады.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде резко похолодало с 5 октября, а в минувшие выходные прошел снег.
ИСТОЧНИК KP.RU