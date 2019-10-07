2019-10-07T10:48:58+03:00
Общество

В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября

Проводятся плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства
Валентин ШАРИКОВ
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В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября

Согласно сообщению Управления ГОЧС по Нижнему Новгороду, это связано с назначенными на понедельник плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства в ряде домов Ленинского, Нижегородского, Советского и Канавинского района.

Горячая вода будет отключена в жилых зданиях по ул. М. Горького, 250, ул. Ошарская,88, ул. Березовская,110.

Работу отопительной системы приостановят в доме по ул. Гоголя,5, ул. Березовская,110.

Электроснабжения сегодня не будет у проживающих по ул. Каширская,70,70/1(ввод№1) нижегородцев.

Как сообщал ранее департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации, по состоянию на 1 октября теплоснабжение включено в 7 754 из 7 755 жилых домах. Тепло пущено также во все школы и детские сады.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде резко похолодало с 5 октября, а в минувшие выходные прошел снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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