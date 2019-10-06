2019-10-06T12:39:47+03:00
Общество

Сильный дождь и снег ожидаются в Нижегородской области

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с
Юлия ДАНЧЕНКО
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В воскресенье, 6 октября, в ближайшие один-три часа местами по Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде ожидаются сильный дождь и мокрый снег, сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Но неприятные осадки – это еще полбеды. По прогнозам синоптиков, в это же время будет дуть сильный ветер, скорость которого достигнет 13-18 м/с.

Все эти неприятности будут длиться до ночи 7 октября.

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что во время мокрого снега дорога становится скользкой и опасной для автомобилистов, вырастает вероятность заносов и скольжения автомобиля. Кроме того, в четыре-пять раз увеличивается и тормозной путь машины. Об этом нужно помнить не только автомобилистам, но и пешеходам. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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