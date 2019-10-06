2019-10-06T18:52:14+03:00
Происшествия

Источник назвал причину эвакуации в ТЦ «Небо»

Более 1400 человек были выведены из здания вечером 6 октября
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Источник КПФото: Источник КП
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Около пяти часов вечера в воскресенье, 6 октября 2019 года, в Нижнем Новгороде был эвакуирован торговый центр «Небо». Поводом послужило срабатывание системы «Стрелец-мониторинг», которая реагирует на задымление.

Как сообщил источник «Комсомольской правды - Нижний Новгород», возгорания в здании не было. Причиной случившегося послужил обрыв кабеля, в результате чего в торговом центре и выключился свет.

Напомним, из здания были эвакуированы более 1400 человек. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали экстренные службы, в том числе и 40 спасателей, которые почти два часа искали очаг возгорания. Экстренная эвакуация посетителей была произведена после того, как в здании потемнело. Фотографии с места событий были опубликованы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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