Источник назвал причину эвакуации в ТЦ «Небо»
Около пяти часов вечера в воскресенье, 6 октября 2019 года, в Нижнем Новгороде был эвакуирован торговый центр «Небо». Поводом послужило срабатывание системы «Стрелец-мониторинг», которая реагирует на задымление.
Как сообщил источник «Комсомольской правды - Нижний Новгород», возгорания в здании не было. Причиной случившегося послужил обрыв кабеля, в результате чего в торговом центре и выключился свет.
Напомним, из здания были эвакуированы более 1400 человек. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали экстренные службы, в том числе и 40 спасателей, которые почти два часа искали очаг возгорания. Экстренная эвакуация посетителей была произведена после того, как в здании потемнело. Фотографии с места событий были опубликованы в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU