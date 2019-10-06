Более 1400 человек эвакуированы из ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде

Экстренная эвакуация посетителей торгового центра «Неба» была произведена в Нижнем Новгороде 6 октября. Около пяти часов вечера в здании выключился свет, всех людей вывели на улицу. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в торговом центре сработала система «Стрелец-мониторинг», которая реагирует на задымление.

По данным на 17:40, в здании продолжает работать экстренные службы. Более 1400 посетителей были выведены на улицу.

- На месте находится 12 спецмашин от МЧС и 40 спасателей, - уточнили в ведомстве.

Напомним, торговый центр «Небо» на площади Лядова эвакуируют уже не в первый раз за последние несколько месяцев. В середине июля из него были выведены 2,5 тысячи человек, в том числе 320 детей. К счастью, никакого взрывного устройства в здании не было.