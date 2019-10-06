На водителя перевернувшегося под Нижним Новгородом туристического автобуса завели уголовное дело
Страшная авария случилась утром в воскресенье, 6 октября 2019 года, под Нижним Новгородом. Водитель туристического автобуса не справился с управлением, вылетел с проезжей части и перевернулся. Пострадали почти 20 человек.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МВД, по факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса России.
По предварительной информации, причиной случившейся аварии стала мокрая дорога. Накануне в Нижегородской области шел сильный дождь.
Напомним, туристический автобус направлялся в Большое Болдино. Внутри находились два водителя и 27 пассажиров. По данным ГИБДД Нижегородской области, в автобусе ехали туристы из Саратова. Авария произошла возле села Паново Осаново в Гагинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU