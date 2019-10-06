Туристический автобус перевернулся в Нижегородской области: пострадали 20 человек

Туристический автобус перевернулся на трассе в Нижегородской области утром 6 октября. По сведениям ГИДББ Нижегородской области, авария произошла возле села Паново Осаново в Гагинском районе. Входя в крутой поворот, водитель не справился с управлением, и автобус упал на бок.

По предварительной информации, причиной аварии стала мокрая дорога. Накануне шел сильный дождь.

Автобус упал на бок. Фото: Источник КП

По предварительным данным, пострадали 15 человек. Детей среди них нет. Также нет и погибших. Остальных осматривают врачи «скорой помощи», прибывшие на место ДТП.

Информация постоянно обновляется. По информации очевидцев, в больнице уже находится 20 человек.

Пострадали около 15 человек. Фото: Источник КП

Всех, кому необходима госпитализация, отправляют в Большеболдинскую центральную районную больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Туристический автобус направлялся в Большое Болдино. Внутри находились два водителя и 27 пассажиров.

Предварительная причина аварии - мокрая дорога. Фото: Источник КП

По данным ГИБДД Нижегородской области, в автобусе ехали туристы из Саратова. Предыдущий день они провели в Нижнем Новгороде, а на сегодня у них была запланирована экскурсия по пушкинским местам.