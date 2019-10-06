Более тысячи волонтеров захотели участвовать в программе форума «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 19:20 2019-10-06T19:20:10+03:00

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Более тысячи человек подали заявку на участие в волонтерской программе форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября 2019 года. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, после собеседования из всех желающих были отобраны только 400.

- Получилось так, что действительно на одно место было порядка 5-6, а то и больше человек на некоторых функциях. Мы спрашивали ребят почему они решили принять участие в отборе, - резюмировала представитель оргкомитета волонтерского центра Нижнего Новгорода Татьяна Ермушкина.

Она подчеркнула, что большинство волонтеров заявили, что хотят помогать своему городу и принять участие в форуме.

Все отобранные ребята уже прошли обучение. Их разделили по девяти направлениям – часть будет помогать в навигации, другие – в зонах работы СМИ. Также все участники волонтерской программы уже получили экипировку.

Напомним, на днях была опубликована подробная программа проведения международного форума «Россия – спортивная держава». На стадионе будет организовано пленарное заседание, темой которого станет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом. Также запланированы 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов.

ИСТОЧНИК KP.RU