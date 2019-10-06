Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-06T13:38:20+03:00

По информации минздрава Нижегородской области, в аварии пострадали 20 человек

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному министерству здравоохранения оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь, сообщили в правительстве Нижегородской области.

- Медикам нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой, - сказал губернатор.

Напомним, туристический автобус перевернулся на трассе утром 6 октября около 9.40. По сведениям ГИДББ Нижегородской области, авария произошла возле села Паново Осаново в Гагинском районе. Входя в крутой поворот, водитель не справился с управлением, и автобус упал на бок. По предварительной информации, причиной аварии стала мокрая дорога. Накануне шел сильный дождь.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в аварии пострадали 20 человек: у семерых констатированы повреждения средней степени тяжести (по словам очевидцев, у них переломы), у 13 – легкой степени тяжести.

На месте аварии работали бригады скорой медицинской помощи Гагинской ЦРБ, также были направлены дополнительные бригады из Сергача и Лукоянова.

ИСТОЧНИК KP.RU