СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-04T15:35:57+03:00

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Новые газопроводы построят в Нижегородской области согласно протоколу о намерениях, подписанному 3 октября в рамках международного Петербургского газового форума и главой региона Глебом Никитиным и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

По информации пресс-службы правительства региона, компания включит изменения в программу газификации регионов, благодаря которым ее дополнят три нижегородских проекта: строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово в Городецком районе, от улицы Ларина и регуляторной станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах (РС-4) до центра Нижнего Новгорода. Последний проект будет реализован в два этапа, в ходе его выполнения планируется также установка газорегуляторного пункта блочного типа.

«Нормальное газоснабжение – шаг к тому, чтобы вдохнуть жизнь в это пространство», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область увеличит парк работающей на природном газе техники благодаря заключенному с ПАО «Газпром соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU