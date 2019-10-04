Новые газопроводы построят в Нижегородской области
Новые газопроводы построят в Нижегородской области согласно протоколу о намерениях, подписанному 3 октября в рамках международного Петербургского газового форума и главой региона Глебом Никитиным и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.
По информации пресс-службы правительства региона, компания включит изменения в программу газификации регионов, благодаря которым ее дополнят три нижегородских проекта: строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово в Городецком районе, от улицы Ларина и регуляторной станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах (РС-4) до центра Нижнего Новгорода. Последний проект будет реализован в два этапа, в ходе его выполнения планируется также установка газорегуляторного пункта блочного типа.
«Нормальное газоснабжение – шаг к тому, чтобы вдохнуть жизнь в это пространство», - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, что Нижегородская область увеличит парк работающей на природном газе техники благодаря заключенному с ПАО «Газпром соглашению.
ИСТОЧНИК KP.RU