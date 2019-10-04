Нижегородская область увеличит парк работающей на газе техники

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-04T14:00:07+03:00

Подписан договор о сотрудничестве между регионом и компанией ПАО «Газпром»

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Нижегородская область увеличит парк работающей на природном газе техники.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании в ходе международного Петербургского газового форума 3 октября.

В ходе прошедшей встречи была достигнута договоренность о совместном расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в рамках государственно-частного партнерства.

Так, регион планирует расширить свой парк работающей на газе техники, а компания «Газпром» будет содействовать обеспечению нижегородских организаций необходимой нормативной технической документацией, поможет в обучении инженерно-технического персонала и водителей правилам технического обслуживания и эксплуатации техники.

ИСТОЧНИК KP.RU