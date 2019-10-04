Производство уникальной продукции начнется на нижегородском заводе

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:00:35+03:00

Решение было принято на Петербургском газовом форуме

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Производство уникальной продукции начнется на заводе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил опытный образец подводной фонтанной арматуры, разработкой и производством которого займется нижегородский завод.

Данное решение было принято на международном Петербургском газовом форуме губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, начальником департамента 335 ПАО «Газпром» Павлом Крыловым и заместителем генерального директора по производственно-технологической политике концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александром Ведровым.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы работы в сфере импортозамещения и возможность создания кластера нефтегазового машиностроения в регионе.

Глеб Никитин отметил, что производство подобной продукции нижегородским предприятием позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок и существенно снижает стоимость изделий.

Напомним, что Нижегородская область увеличит парк работающей на природном газе техники.

ИСТОЧНИК KP.RU