Производство уникальной продукции начнется на нижегородском заводе
Производство уникальной продукции начнется на заводе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».
По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил опытный образец подводной фонтанной арматуры, разработкой и производством которого займется нижегородский завод.
Данное решение было принято на международном Петербургском газовом форуме губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, начальником департамента 335 ПАО «Газпром» Павлом Крыловым и заместителем генерального директора по производственно-технологической политике концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александром Ведровым.
В ходе встречи также были обсуждены перспективы работы в сфере импортозамещения и возможность создания кластера нефтегазового машиностроения в регионе.
Глеб Никитин отметил, что производство подобной продукции нижегородским предприятием позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок и существенно снижает стоимость изделий.
Напомним, что Нижегородская область увеличит парк работающей на природном газе техники.
ИСТОЧНИК KP.RU