2019-10-04T09:53:33+03:00
Происшествия

Нижегородец обвиняет полицию в избиении и подкидывании наркотиков

Задержание мужчины пропало на камеру видеонаблюдения
Валентин ШАРИКОВ
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Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов обвиняет полицию в избиении и подкидывании наркотиков.

По информации МРОО "Комитет против пыток", в октябре в организацию обратился мужчина, заявивший о том, что ранее был задержан и избит сотрудниками полиции, которые при этом подбросили ему в карман наркотическое вещество. Данные события были зафиксированы на камере видеонаблюдения.

По его словам, происшествие случилось 12 сентября возле «Нижполиграфа», в котором Крайнов работает. После задержание он был доставлен в отдел полиции № 5 УМВД РФ по Нижнему Новгороду, где «несколько сотрудников из числа его задержавших наносили ему удары в область почек, а также оскорбляли и унижали».

В дальнейшем, добавил нижегородец, ему предложили сознаться в том, что он якобы заказал наркотик мефедрон через социальную сеть Telegram, далее нашел закладку с веществом и отправился после этого на работу.

Отмечается также, что во время обыска в квартире мужчины наркотических средств обнаружено не было.

«На имеющейся видеозаписи видно, как Крайнова без какой-либо необходимости неоднократно бьют, и как полицейский что-то засовывает ему в задний левый карман, - рассказала юрист Комитета против пыток Юлия Осипова, - Мы подали сообщение о преступлении в Следственный комитет и приобщили имеющуюся видеозапись».

Как сообщалось ранее, четыре нижегородца были задержаны при попытке сбыть около 60 граммов наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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