2019-10-03T14:27:24+03:00
Происшествия

Четыре нижегородца пытались сбыть почти 60 граммов наркотиков

Наркодилерам грозит до 20 лет тюремного заключения
Валентин ШАРИКОВ
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Четыре нижегородца были задержаны при попытке сбыть около 60 граммов наркотических средств.

Как сообщили в УКОН ГУ МВД РФ по Нижегородской области, четверо мужчин возрастом 25-34 лет были задержаны с наркотиками в Советском районе в начале сентября текущего года. При себе они имели 21 сверток с запрещенными веществами, предназначенный для продажи.

Кроме того, в местах проживания задержанных сотрудники полиции обнаружили еще 14 запакованных для бесконтактной передачи партий наркотиков и упаковочные материалы. После допроса преступники также выдали места шести тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по статье «попытка сбыта наркотического средства в крупном размере». Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

Напомним также, что работница детского сада и ее подруга распространяли наркотики в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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