В Сеченовском районе завершился капремонт дорог

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-30T15:45:02+03:00

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Комиссия ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» приняла дорог на подъезде к селу Рогожанка и деревне Шуваловка в Сеченовском районе. Капитальный ремонт этих участков проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

До этого был завершен ремонт пятикилометрового участка от Сеченово через Талызино и Булдаково к границе с Мордовией.

Всего в регионе на сегодняшний день уложено более четырех миллионов квадратных метров нового асфальта. До конца года нужно сделать еще 1,2 миллиона квадратных метров.

Напомним, на днях в Дзержинске завершился капремонт еще четырех дорог, также проводимый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об объектах на проспекте Свердлова и улицах Молодежная, Советская и Удриса.

ИСТОЧНИК KP.RU