Еще четыре отремонтированные дороги приняты в эксплуатацию в Дзержинске

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-29T14:07:12+03:00

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В Дзержинске завершился капремонт еще четырех дорог, проводимый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о следующих объектах:

- участок длиной 1,2 километра от пересечения с улице Красноармейской до дома №3 по проспекту Свердлова. Эта дорога соединяет две главные магистрали города химиков - проспект Ленина в его западной точке и проспект Циолковского;

- улица Советская;

- улица Молодежная;

- улица Удриса.

Все четыре объекта уже приняты комиссией и сданы в эксплуатацию. В рамках нацпроекта также в Дзержинске сейчас завершаются работы по капремонту улицы Октябрьской.

Напомним, всего на ремонт местных дорог в Дзержинске было выделено более 99,5 миллионов руб. Благодаря экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в ремонтную программу дополнительно была включена улица Чапаева, она также уже отремонтирована.

ИСТОЧНИК KP.RU