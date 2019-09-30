2019-09-30T12:05:36+03:00
Происшествия

Гендиректор автозаводского ДУКа отстранен от должности из-за уголовного дела

У него также арестовали дорогой автомобиль
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода поддержала ходатайство следственного комитета, который потребовал отстранить от должности руководителя домоуправляющей компании. Это связано с уголовным делом по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

После того, как в ходе проверки были выявлены нарушения, мужчину уволили с занимаемой должности и арестовали его автомобиль стоимостью более четырех миллионов рублей, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что Дальнеконстантивновский районный суд вынес приговор в отношении 33 - летнего жителя Богородского района, который вместе со своим знакомым в 2017 году нападаи на одиноких пенсионеров, избивал их и грабил. Их приговорили к наказанию в виде 9,9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к 9,6 годам лишения свободы в ИК особо режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Самсонов: «Партийные списки выгодны как оппозиции, так и партии власти»
Звезды мирового спорта проведут бесплатный мастер-класс по боксу и кикбоксингу в Дзержинске
В Сеченовском районе завершился капремонт дорог
Аллея из 16 фонтанов открылась в Нижнем Новгороде
Нижегородцы смогут зимой покупать горячие напитки на Нижневолжской набережной и Покровке
99,7% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом
Более 140 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Мария Самоделкина: «Молодежь должна осмысленно подходить к участию в выборах»
БК «Нижний Новгород» обыграл польскую «Легию» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Два человека погибли в жутком лобовом ДТП под Арзамасом
Нападавшие на одиноких пенсионеров нижегородцы выслушали приговор
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сочи» в домашнем матче
Автобус нелегального перевозчика арестовали в Нижегородской области
Волонтеры остановили поиски 61-летнего нижегородца Александра Луковкина
Еще четыре отремонтированные дороги приняты в эксплуатацию в Дзержинске
Нижегородские предприниматели смогут заключить контракты с финскими компаниями
Нижегородец вышел в финал фестиваля «Русский Бас»
Инспекция гостехнадзора встретится с жителями Кулебакского района 1 октября
Реверсивное движение вводится на мосту через Кудьму на трассе М-7 «Волга»
Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области
Торжества по случаю всемирного дня туризма впервые прошли в Нижегородской области
Трамвай № 7 временно перестал курсировать в Нижнем Новгороде
Говядина и сезонные овощи стали стоить дешевле в Нижегородской области
Тепло поступило в 99 % многоквартирных домов Нижнего Новгорода
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»