Гендиректор автозаводского ДУКа отстранен от должности из-за уголовного дела

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-30T12:05:36+03:00

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Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода поддержала ходатайство следственного комитета, который потребовал отстранить от должности руководителя домоуправляющей компании. Это связано с уголовным делом по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

После того, как в ходе проверки были выявлены нарушения, мужчину уволили с занимаемой должности и арестовали его автомобиль стоимостью более четырех миллионов рублей, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что Дальнеконстантивновский районный суд вынес приговор в отношении 33 - летнего жителя Богородского района, который вместе со своим знакомым в 2017 году нападаи на одиноких пенсионеров, избивал их и грабил. Их приговорили к наказанию в виде 9,9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к 9,6 годам лишения свободы в ИК особо режима.

ИСТОЧНИК KP.RU