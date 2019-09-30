Нападавшие на одиноких пенсионеров нижегородцы выслушали приговор

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-30T09:19:42+03:00

Два года назад они избили и обокрали нескольких человек

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Дальнеконстантивновский районный суд вынес приговор в отношении 33 - летнего жителя Богородского района, который некоторое время находился в розыске за пять преступлений в отношении пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, мужчина вместе со своим знакомым в 2017 году нападали на одиноких пенсионеров, избивали их и грабили. Сообщники взламывали двери в дома пожилых людей, проникали внутрь. Затем они угрожали пенсионерам ножом, избивали их и похищали золотые изделия – цепочки, серьги и кольца, а также деньги.

- Чтобы пострадавшие не могли вызвать помощь, забирали мобильные телефоны, которые тут же выбрасывали. Имели место два случая, когда пенсионерок связали, - рассказали в прокуратуре.

Мужчины присвоили себе почти 70 тысяч рублей. Все украденное золото они продавали. Пенсионерам причинены тесные повреждения различной степени тяжести.

В результате суд приговор жителя Богородского района к наказанию в виде 9,9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А его сообщника – к 9,6 годам лишения свободы в ИК особо режима.

ИСТОЧНИК KP.RU