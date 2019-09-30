БК «Нижний Новгород» обыграл польскую «Легию» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-30T11:05:47+03:00

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29 сентября баскетбольный клуб «Нижний Новгород» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одержав победу над польской «Легией». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Первая четверть завершилась со счетом 29:20 в пользу нижегородского клуба. В начале второй пятнадцатиминутки наши баскетболисты начали наращивать преимущество – цифры на табло показывали 36:24. Потом БК «НН» немного расслабился и разница в счете сократилась до трех очков.

Перед заключительной четвертью нижегородцы обогнали соперника на 10 очков. В результате БК «НН» выиграл со счетом 78:63.

Напомним, 29 сентября в Нижнем Новгороде прошел очередной матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником местного «Торпедо» стал клуб «Сочи». Игра завершилась при счете 4:1 в пользу хозяев льда.

ИСТОЧНИК KP.RU