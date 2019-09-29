2019-09-29T20:26:22+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сочи» в домашнем матче

Встреча завершилась со счетом 4:1
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 29 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел очередной матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником местного «Торпедо» стал клуб «Сочи». Игра, состоявшаяся в КРК «Нагорный», завершилась победой хозяев льда.

Первая шайба была заброшена Дамиром Жафяровым, однако через несколько минут сочинцы сравняли счет. До перерыва цифры на табло не менялись.

Вторая двадцатиминутка стала для болельщиков настоящим праздником. Гостям не удалось добраться до ворот нижегородского клуба, а вот «Торпедо» смогло забросить целых три шайбы! Их авторами стали Михаил Орлов, Чарлз Геноуэй и Андрей Белевич.

В третьем периоде шайб не было. Нижегородцы не давали сопернику перехватить инициативу даже во время игры в большинстве.

Игра завершилась при счете 4:1 в пользу «Торпедо». Впереди выездная серия матчей, в рамках которых нижегородскому клубу придется сразиться с тремя соперниками. В столицу Приволжья команда вернется 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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