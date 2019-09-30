2019-09-30T10:35:36+03:00
Происшествия

Два человека погибли в жутком лобовом ДТП под Арзамасом

Еще пятеро получили травмы
Валерия ГРОМОВА
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Страшная авария произошла в воскресенье, 29 сентября 2019 года, на 112 километре автодороги Нижний НовгородСаратов в Арзамасском районе. Там столкнулись две отечественные легковушки.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате сильного столкновения погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

На место происшествия выезжали специалисты регионального ГУ МЧС. Как сообщается на сайте ведомства, обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в Нижегородской области был арестован автобус перевозчика, который нелегально возил пассажиров из Нижнего Новгорода и Дзержинск. Мужчину поймали во время рейда министерства транспорта и автомобильных дорог, Приволжского МУГАДН, УГИБДД, прокуратуры и УФСБ на посту «Орловские дворики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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