Два человека погибли в жутком лобовом ДТП под Арзамасом
Страшная авария произошла в воскресенье, 29 сентября 2019 года, на 112 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Арзамасском районе. Там столкнулись две отечественные легковушки.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате сильного столкновения погибли два человека, еще пятеро получили травмы.
На место происшествия выезжали специалисты регионального ГУ МЧС. Как сообщается на сайте ведомства, обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в Нижегородской области был арестован автобус перевозчика, который нелегально возил пассажиров из Нижнего Новгорода и Дзержинск. Мужчину поймали во время рейда министерства транспорта и автомобильных дорог, Приволжского МУГАДН, УГИБДД, прокуратуры и УФСБ на посту «Орловские дворики».
ИСТОЧНИК KP.RU