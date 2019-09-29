2019-09-29T17:47:32+03:00
Общество

Автобус нелегального перевозчика арестовали в Нижегородской области

Сумма административного наказания составит более 300 тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
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На этой неделе в Нижегородской области был арестован автобус перевозчика, который нелегально возил пассажиров из Нижнего Новгорода и Дзержинск. Мужчину поймали во время рейда министерства транспорта и автомобильных дорог, Приволжского МУГАДН, УГИБДД, прокуратуры и УФСБ на посту «Орловские дворики».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это был автобус марки «Мерседес Спринтер». Проверка установила, что у водителя нет документов, разрешающих работу на маршруте и перевозку пассажиров. Транспортное средство было арестовано и отправлено на штрафстоянку.

Теперь мужчина должен будет заплатить административный штраф в размере более 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупная авария произошла вечером 26 сентября в Нижегородском районе Нижнего Новгорода – на Казанском шоссе столкнулись сразу четыре автомобиля. 26-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» со стажем восемь лет не выдержал дистанцию на дороге и столкнулся с автомобилями «Лада Калина», «Ниссан Жук» и «Хонда Цивик».В результате аварии пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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