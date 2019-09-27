Два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-27T11:23:26+03:00

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Крупная авария произошла вечером в четверг, 26 сентября 2019 года, в Нижегородском районе Нижнего Новгорода – на Казанском шоссе столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 21:20. 26-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» со стажем восемь лет не выдержал дистанцию на дороге и столкнулся с автомобилями «Лада Калина», «Ниссан Жук» и «Хонда Цивик».

В результате аварии пострадал виновник аварии – он получил сотрясение головного мозга. Кроме того, 24-летняя девушка, находившаяся за рулем «Ниссана», получила ушиб правого коленного сустава. Обоих на месте ДТП осмотрели врачи скорой помощи, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU