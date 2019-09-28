2019-09-28T12:00:51+03:00
Общество

Говядина и сезонные овощи стали стоить дешевле в Нижегородской области

Также цены снизились на свинину, баранину и куриные яйца
Анастасия НАЗАРОВА
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Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области, сообщает минэкономразвития региона со ссылкой на Нижегородстат.

С 16 по 23 сентября произошло легкое падение цен на пшено (до 78,2 рубля за кило) и говядину (до 354,02 рубля за кило). Кроме того меньше стали стоить некоторые сезонные овощи. Например, картофель подешевел до 15,3 рубля за кило, морковь - до 22,3 рубля за кило, лук до 21,9 рубля за кило, а капуста - до 19,4 рубля за кило.

Также за минувшую неделю цены снизились на свинину, баранину и куриные яйца.

Добавим, что стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2 % меньше среднероссийского показателя.

«Комсомольская правда» писала, что 26 сентября парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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