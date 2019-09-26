Парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-26T14:38:49+03:00

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Парламентарии утвердили прожиточный минимум в Нижегородской области на 2020 год. Соответствующий закон депутаты приняли на заседании Заксобрания 26 сентября, передает пресс-служба ЗСНО.

Так, в следующем году прожиточный минимум составит 8689 рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Законопроект был разработан во исполнение федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно которому величина прожиточного минимума пенсионера каждый год устанавливается законом субъекта РФ. Это важно для определения размера социальной доплаты к пенсии.

При этом, если общая сумма пенсии, ежемесячной выплаты, компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и прочего не превысит установленную величину прожиточного минимума, пенсионеру будет назначена социальная доплата к пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU