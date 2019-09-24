2019-09-24T10:09:07+03:00
Общество

Поиски пропавшего 11-летнего Кости Тарасова прекращены в Нижегородской области

Волонтеры искали ребенка всю ночь
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области завершились поиски 11-летнего Кости Тарасова. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Об исчезновении ребенка в городе Кстово стало известно в ночь на вторник, 24 сентября 2019 года. За помощью к волонтерам обратились встревоженные родители – накануне мальчик не вернулся домой из школы. Ранее за ним подобного не наблюдалось, поэтому родные были очень напуганы.

На место происшествия тут же выехали неравнодушные нижегородцы. Около трех часов ночи координаторы поисков объявили стоп по выезду, а утром в группах появилась долгожданная новость: «Найден! Жив!». Где школьник находился все это время, пока не уточняется.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 15-летнего Леши Гришина из Балахны. Он ушел из дома в пятницу и до сих пор не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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