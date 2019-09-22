2019-09-22T09:55:06+03:00
Общество

15-летний подросток пропал в Нижегородской области

Леша Гришин ушел из дома еще в пятницу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
15-летний подросток пропал в Нижегородской области15-летний подросток пропал в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Подросток ушел из дома на улице Дзержинского в Балахне еще в пятницу, 20 сентября 2019 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Леша Гришин имеет худощавое телосложение, рост 190 сантиметров, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были надеты черные джинсы, синие кроссовки, красно-серая ветровка с надписью «Колумбия», темная толстовка и синяя рубашка в клетку. Кроме того, при себе у подростка был серый рюкзак в бело-синюю клетку. У Леши Гришина также есть особая примета – он носит очки.

Любую информацию о том, где может находиться подросток, просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижний Новгород стал лидером по посещаемости матча ФНЛ в прошедшем туре
В Нижегородской области увеличено количество рабочих на домах, где идет капремонт систем отопления
Более 30 заключенных с ВИЧ остались без лечения в Нижегородской области
Еще восемь населенных пунктов получили отремонтированные дороги до райцентра в Нижегородской области
Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Лучшие нижегородские учителя получат по 200 тысяч рублей
Рис, свинина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области
Нижегородцы примут участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя»
Руководство банка «Ассоциация» обвиняется в фальсификации документов
Ярмарки вакансий пройдут в центрах занятости населения 13 районов Нижегородской области
В Нижнем Новгороде прошло обсуждение эффективной подготовки кадров для местной экономики
Завершилось благоустройство второй очереди Щелоковского хутора в Советском районе
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова арестован
Арзамас получит деньги на реставрацию драмтеатра и художественного музея
Тепло пришло в детские сады и школы Нижнего Новгорода
Пилотный проект по оценке качества высшего образования может быть реализован в Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на заседании коллегии Минприроды РФ
Нижегородцы добились ремонта кровли дома № 185а по Гордеевской улице
Движение на трассе М-7 «Волга» возобновлено в штатном режиме
Появились подробности страшной аварии в Лысковском районе
На трассе М-7 «Волга» из-за аварии запустили реверсивное движение