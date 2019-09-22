15-летний подросток пропал в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-22T09:55:06+03:00

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15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Подросток ушел из дома на улице Дзержинского в Балахне еще в пятницу, 20 сентября 2019 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Леша Гришин имеет худощавое телосложение, рост 190 сантиметров, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были надеты черные джинсы, синие кроссовки, красно-серая ветровка с надписью «Колумбия», темная толстовка и синяя рубашка в клетку. Кроме того, при себе у подростка был серый рюкзак в бело-синюю клетку. У Леши Гришина также есть особая примета – он носит очки.

Любую информацию о том, где может находиться подросток, просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU